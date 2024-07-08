أزاح عامر الصيعري، عضو مجلس إدارة نادي الوحدة الإماراتي، الستار عن تفاصيل مثيرة تتعلق بعقد نادي الوحدة مع الراحل أحمد رفعت، والكواليس التي دارت مع إدارة نادي فيوتشر آنذاك حول عقد اللاعب، ومدى سلامة أوراقه.

قال عامر الصيعري، في تصريحات لبرنامج «الماتش»، على قناة «صدى البلد»:" في البداية خالص العزاء لأسرة الفقيد أحمد رفعت لاعب الفريق السابق الذي نحبه ونحترمه".

تطرق الصيعري للحديث عن أسباب رحيل أحمد رفعت عن نادي الوحدة الإماراتي، قائلًا:" هذه شهادتي أمام الله، أحمد رفعت رحل عن الفريق بسبب حالته الفنية، بناء على طلب المدير الفني مانويل خيمينيز".

أضاف الصيعري:"رفعت كان على خلق كبير، لكنه كان عصبيًا، وعندي أسئلة.. لو كان هناك مشكلة أخلاقية لماذا دفعنا له مستحقاته كاملة في مايو 2023؟ ولماذا لم نتجه للمحكمة الرياضية ونفسخ تعاقده دون الحاجة لمنحه راتبه؟ مؤكدًا أن رحيل رفعت كان قرارًا فنيًا بحتًا".

أوضح الصيعري:" قبل التوقيع مع رفعت، تواصل معي شخصيًا أحمد دياب، الرئيس التنفيذي لشركة نادي فيوتشر آنذاك، للتأكيد على أن التصريح سيصدر قريبًا، واستمر التواصل لنتأكد من قانونية وجوده معنا".

تابع:" تساءلنا كيف سنرسل المقابل المادي بينما لم يحصل اللاعب على التصريح، فأكد دياب أن أوراقه سليمة وأنها جاهزة".

وأتم حديثه قائلًا:" للأسف تبرأ دياب لاحقًا من رفعت ولم يعد يرد بعد عدة محاولات".