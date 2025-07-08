سامسونج إلتكرونيكس تتوقع انخفاض أرباح التشغيل خلال الربع الثاني

قالت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية سامسونج إلكترونيكس اليوم الثلاثاء إنها تتوقع إعلان انخفاض أرباح التشغيل خلال الربع الثاني من العام الحالي بنحو 94ر55% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين تتوقع تراجع مبيعاتها ربع السنوية بنسبة 09ر0%.

وقالت الشركة إن أرباح التشغيل المتوقعة للربع الثاني من العام الحالي تبلغ حوالي 60ر4 تريليون وون كوري جنوبي، مقابل 44ر10 تريليون وون خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين كانت أرباح التشغيل خلال الربع الأول من العام الحالي 69ر6 تريليون وون.

كما تتوقع الشركة أن تكون مبيعات الربع الثاني حوالي 74 تريليون وون مقابل 07ر74 تريليون وون خلال الفترة نفسها من العام الماضي و14ر79 تريليون وون خلال الربع الأول.

وتعتزم الشركة إعلان نتائج الربع الثاني من العام الحالي في وقت لاحق من الشهر الحالي.