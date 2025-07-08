فرض مصرف الإمارات المركزي غرامات مالية على 3 شركات صرافة، بلغت قيمتها الإجمالية 1ر4مليون درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم)، بموجب قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وقال المصرف في بيان اليوم الإثنين: تأتي الغرامات المالية بناء على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، وكشفت عن إخفاق شركات الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وأكد المصرف أنه يعمل من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للإمارات.





