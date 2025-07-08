رئيسة المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي ملتزم بانخراط قائم على النتائج مع الصين

شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قبيل زيارتها المقررة إلى بكين، على حاجة الاتحاد الأوروبي إلى الانخراط في حوار مع الصين، مع إشارتها في الوقت نفسه إلى وجود العديد من نقاط الخلاف.

وقالت فون دير لاين أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورج الفرنسية: "أوروبا ملتزمة تماما بانخراط قائم على النتائج مع الصين".

وأضافت أن قطع العلاقات مع بكين "سيكون غير مجد وغير فعال"، لكنها انتقدت في الوقت نفسه الممارسات غير العادلة في التجارة مع الصين.

وتابعت فون دير لاين: "هذا النظام غير نزيه بشكل واضح"، ونددت بتدفق المنتجات الرخيصة والمدعومة من الصين، وداعية إلى إتاحة حرية وصول عادل أمام شركات الاتحاد الأوروبي إلى السوق الصينية.

ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية ببدء نقاش داخل الصين حول مشكلة الإفراط في الإنتاج وتشوهات السوق، قبل أن تؤكد في الوقت ذاته قلقها بشأن دعم بكين لروسيا.

وأضافت: "كما نعلم أيضا أن الدعم المتواصل من الصين لروسيا يؤدي إلى زيادة حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن في أوروبا".

وأوضحت: "يمكننا القول إن الصين تسهم عمليا في تمكين اقتصاد الحرب الروسي، وهذا أمر لا يمكننا القبول به".

زمن المقرر أن يعقد كبار ممثلي الاتحاد الأوروبي والصين قمة في بكين في وقت لاحق هذا الشهر، حيث من المتوقع أن تلتقي أورسولا فون دير لاين، رفقة رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، بالرئيس الصيني شي جين بينج.