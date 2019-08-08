في خطوة تصاعدية لأعمال العنف في البلاد، شهدت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع الحالي، عدة حوادث إطلاق نار جماعي وأعمال عنف، أودت بحياة العشرات وإصابة ما يتجاوز المئة في عدة ولايات متفرقة من البلاد.

وتعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للهجوم إثر الهجمات التي شهدتها البلاد، من قبل المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية لعام 2020، بيتو أورورك، الذي تعود أصوله لمدينة إل باسو، التي شهدت أكبر أعمال العنف خلال الفترة الأخيرة، فقال أورورك عن ترامب في مقابلة له، الاثنين الماضي: "إنه عنصري بالطبع"، مقارنًا سياساته تجاه المهاجرين بـ"ألمانيا النازية"، وفقا لموقع قناة «فرانس 24» الفرنسية.

كما وجه الأمريكيون انتقادات عديدة للرئيس الأمريكي بسبب تعامله مع حوادث العنف في خطابه، منتقدين عدم اتخاذه لإجراءات أكثر صرامة بشأن حيازة الأسلحة، بينما ركز في حديثه على قضايا الصحة العقلية للمسلحين، ملقيا باللوم على ألعاب الفيديو ووسائل التواصل الاجتماعي الذي يتم فيه استخدام الأسلحة، كسبيل لانتشار العنف.

-تكساس.. 20 قتيل و25 مصابا

بدأت أعمال العنف في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع الحالي، في الساعات الأولي من صباح السبت، حينما شهدت مدينة إل باسو بولاية تكساس، الحدودية مع المكسيك، مجزرة دموية أوقعت أكبر عدد من الضحايا، حينما أطلق شاب أبيض يدعى باتريك كروسياس، يبلغ من العمر 21 عامًا، النار بشكل عشوائي، على المواطنين في متجر "ولمارت" بالمدينة التي يسكنها عدد كبير من ذوي الأصول المكسيكية، ليقتل 20 شخصًا ويوقع عشرات المصابين.

وصنفت تلك المجزرة الدموية كثامن أسوأ حادث إطلاق نار جماعي في التاريخ الأميركي الحديث، بعد واقعة عام 1984، في مدينة سان إيسدرو التي أسفت عن مقتل 21 شخصًا.



- أوهايو.. 10 قتلى و26 جريحا

بعد أقل من 13 ساعة على وقوع مجزرة تكساس، وقع هجوم دموي آخر بولاية أوهايو، حينما فتح مسلح يدعى كونور بيتس، ويبلغ من العمر 24 عاما، النار على المواطنين في وسط مدينة دايتون التي تشتهر بالملاهي الليلية والحانات.

وأفادت الشرطة بأن إطلاق النار لم يستغرق حوالي 30 ثانية من المسلح، الذي بدا عليه الإحترافية في استخدام السلاح، مسفرا عن مقتل عشرة أشخاص من ضمنهم شقيقته، وإصابة 26 آخرين، قبل أن يسقطوه قتيلا، وفقاً لما ذكرته شبكة «سي ان ان» الأمريكية.



-شيكاغو.. 3 قتلى و37 مصابا

في يوم الأحد، وبعد أقل من 24 ساعة على حادثي تكساس وأوهايو، قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 37 آخرون، بعد إطلاق من قبل عدة أشخاص داخل سيارة سوداء من طراز «شيفروليه كامارو»، على المواطنين في متنزه «دوغلاس بارك»، في مدينة شيكاغو.

-نيويورك.. إصابة 12 شخصا

وشهدت الولايات المتحدة أمس الأربعاء، أعمال عنف أخري، لكن تلك المرة غير مقصودة، حيث تسبب إرتفاع أصوات فتحات عوادم للدراجات النارية، في حالة من الفزع والذعر لدي المواطنين الأمريكيين، في أشهر ميادين مدينة نيويورك، تايمز سكوير، وأظهرت لقطات الفيديو مئات الأشخاص وهم يجرون بسرعة كبيرة في مختلف الاتجاهات ويلجأ بعضهم لبعض الأبنية القريبة للميدان بسبب اعتقادهم أنها أصوات لإطلاق النار، ليسفر عن إصابة 12 شخصا بجروح طفيفة بسبب حوادث التدافع.



-كاليفورنيا.. مقتل 4 أشخاص

أما اليوم الخميس، شهدت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، هجوم بسلاح أبيض جنوب الولاية، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، وفقا لما نقلته فضائية «إكسترا نيوز» المصرية.