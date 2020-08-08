سفيرة لبنانية مستقيلة: أناشد الدول عدم إعطاء شرعية للحكومة

قالت تريسي شمعون، سفيرة لبنان لدى الأردن التي أعلنت استقالتها، إن الدولة والحكومة والمجلس النيابي اللبناني سقطوا جميعًا، مشيرة إلى أن الجميع سيعود لإعادة بناء لبنان.

ودعت "شمعون"، في تصريحات لفضائية «mtv» اللبنانية، مساء اليوم السبت، السفراء إلى تقديم استقالاتهم، مناشدة الدول عدم إعطاء شرعية للحكومة الحالية.

وقدمت السفيرة اللبنانية في الأردن ترايسي شمعون، الخميس الماضي، استقالتها احتجاجا على الفساد في لبنان، وذلك على الهواء مباشرة.

واندلع حريق كبير، منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي عملت على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 158 شهيدًا وأكثر من ستة آلاف مصاب حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسئولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسئولية.