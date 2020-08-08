ضبط المتهمين بإلقاء ألعاب نارية على الفتيات بمدينة نصر

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نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع «فيس بوك» يتضمن إلقاء بعض الأشخاص ألعاب نارية تجاه بعض الفتيات بمدينة نصر.

ورصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تداول مقطع فيديو على صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص يستقلون دراجة نارية بإشعال ألعاب نارية "صورايخ" وإلقائها على الفتيات – حال تواجدهم بمنطقة مدينة نصر.

وتوصلت التحريات إلى أن 3 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة، مقيمين بدائرة قسم شرطة الزاوية، وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة "ملك أحدهم".

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليها بقصد المزاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.