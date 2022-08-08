هونج كونج تخفض فترة الحجر الصحي بالنسبة للقادمين من الخارج

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تعتزم هونج كونج خفض فترة الحجر الصحي بالنسبة للمسافرين القادمين للبلاد من سبعة إلى ثلاثة أيام، فيما يعد تخفيفا أكبر من المتوقع لاجراءات مواجهة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الرئيس التنفيذي لهونج كونج جون لي القول اليوم الاثنين إن الأشخاص الذين يصلون مطار هونج كونج سوف يخضعون للحجر الصحي في فندق مخصص لذلك، وإذا ثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا، يمكنهم أن يخضعوا للمراقبة الصحية لمدة أربعة أيام في المنزل أو فندق.

وأضاف لي " " نريد الحد من تأثير الحجر الصحي على الأنشطة الاقتصادية بالاضافة إلى تواصلنا مع العالم".