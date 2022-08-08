أول سفينة تحمل ذرة من أوكرانيا تصل وجهتها النهائية

وصلت سفينة تحمل ذرة من أوكرانيا إلى تركيا، لتصبح أول سفينة تصل مقصدها النهائي منذ التوصل لاتفاق للافراج عن شحنات الحبوب التي تقطعت بها السبل في موانئ البحر الأسود منذ بدء الحرب.

وذكرت وكالة الاناضول التركية للأنباء أن سفينة بولارنيت التي تحمل علم تركيا، وصلت محافظة كوجالي على بحر مرمرة.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن عشر سفن شحن غادرت الموانئ الأوكرانية حتى الآن، حيث كانت سفينة رازوني الأولى التي تنطلق من أوكرانيا في طريقها إلى لبنان الاثنين الماضي. مع ذلك، تم إرجاء موعد وصولها للبنان.

وبموجب الاتفاق الذي تم إبرامه في يوليو، تعهدت أوكرانيا بإرشاد السفن عبر المياه التي تم تأمينها، ووعدت روسيا بعدم استهداف السفن وعناصر بنية تحتية محددة في الموانئ.