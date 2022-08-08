عامر حسين يجتمع بفيتوريا للترتيب للموسم الجديد

عقد عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، جلسة مع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، من أجل التنسيق للمرحلة المقبلة والخاصة بتوقفات المنتخب في الموسم المقبل.

وشهدت الجلسة تقديم عامر حسين شرحا تفصيليا لتوقفات المنتخب في الفترة الماضية والتي وصلت لـ١٠٨ أيام بسبب الارتباطات الخاصة ببطولة أمم افريقيا، التي أقيمت في الكاميرون ثم التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم ثم التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا والبطولة العربية التي أقيمت بقطر.

كما تم التطرق خلال الجلسة للمرحلة المقبلة، ودوري الموسم الجديد ومعرفة طلبات البرتغالي روي فيتوريا وهو ما سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.