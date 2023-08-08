مدير مكتبة مصر العامة بالمنيا: المكتبة المتنقلة تجوب قرى مطاي

قالت الدكتورة أمل عليوة، مدير مكتبة مصر العامة بمحافظة المنيا، إن المكتبة المتنقلة تواصل تنفيذ أنشطتها الفنية والثقافية بمدرسة العروبة بمدينة مطاي، ومركز شباب قرية بردنوها على مدار يومين، وذلك بالتنسيق مع إدارة الأمومة والطفولة ووحدة حماية الطفل بمجلس مدينة مطاي.

وأشار إلى أن ذلك يأتي لنشر الوعي والثقافة من خلال التعريف بدور المكتبة، وأنشطتها وخدماتها، حيث تقدم المكتبة المتنقلة العديد من الأنشطة للأطفال والسيدات في محيط تواجدها.

وأضافت مدير المكتبة، أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يتابع فعاليات وأنشطة المكتبة المتنقلة الخاصة بصندوق مكتبات مصر العامة، مؤكدة أهمية دور المكتبات المتنقلة لتقديم خدماتها للجمهور في قرى المحافظة والمراكز النائية، وخاصة قرى "حياة كريمة".

وأشارت إلى أن الأولوية هي الوصول لأكبر قدر من المستفيدين، وفقا لخطة الدولة الاستراتيجية للمشاركة في بناء الإنسان المصري، واكتشاف الموهوبين، وممارسة الأنشطة الثقافية والفنية.