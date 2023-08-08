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القوات الروسية تصد هجمات أوكرانية في دونيتسك

موسكو - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 8 أغسطس 2023 - 9:29 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 أغسطس 2023 - 9:29 ص
أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "شرق" أوليج تشيخوف، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية تصدّت لعدة هجمات للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال تشيخوف في حديث لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "صدّت الوحدات الأمامية لمجموعة القوات الروسية /شرق/ (في اتجاه دونيبتسك)، بدعم مدفعي، عدة هجمات للعدو الذي كان يتقدم بعربات مدرعة في اتجاه التجمع السكني أوروجاينويه".

وأضاف أن "المدفعية الروسية دمرت مستودع ذخيرة شمال فلاديميروفكا ونقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في منطقة أوجليدار، كما دمرت نيران مدفعية الهاوتزر طاقم هاون شمال نيكولسكي".

وأوضح تشيخوف أن "الطيران الروسي دمر أيضا نقاط انتشار مؤقتة وأماكن تجمع العسكريين الأوكرانيين والمعدات في منطقة التجمعات السكنية ستارومايورسكي، أوروجاينويه وبريوتني"، كما أشار إلى أن منظومة "فيربا" الصاروخية المحمولة أسقطت مسيرة أوكرانية من طراز "فوريا".

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