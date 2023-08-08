وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع نظيره التونسي

عقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم الثلاثاء جلسة مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين نبيل عمار.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد - على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "بدأ اللقاء الثنائي المغلق بين شكري وعمّار بمقر الخارجية التونسية".

وكان شكري قد وصل مساء أمس الاثنين إلى العاصمة تونس في زيارة يجري خلالها مباحثات حول مختلف ملفات العلاقات الثنائية بين مصر وتونس وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى التشاور مع نظيره التونسي نبيل عمار بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في إطار اجتماعات الدورة الـ15 للجنة التشاور السياسي بين البلدين.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية مع الرئيس التونسي قيس سعيد، لنقل رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعلق بسبل دعم وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين.