 مدبولي ينفي توجه الدولة لبيع مطاراتها: نستهدف الإدارة والتشغيل فقط - بوابة الشروق
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مدبولي ينفي توجه الدولة لبيع مطاراتها: نستهدف الإدارة والتشغيل فقط

هديل هلال
نشر في: الخميس 8 أغسطس 2024 - 4:40 م | آخر تحديث: الخميس 8 أغسطس 2024 - 4:40 م

نفى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توجه الدولة لبيع مطاراتها، مؤكدًا أن المتداول في هذا الشأن «عار من الصحة».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة، مساء الخميس: «التوجه مرتبط بضمان أفضل إدارة وتشغيل للمرافق المصرية، ورفع كفاءتها لتدار على أعلى مستوى من الاحترافية».

ولفت إلى أن «الشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة لإدارة المطارات ليست بدعة»، موضحًا أن «الدول المتقدمة تتيح مطاراتها من خلال حقوق إدارة وتشغيل لشركات عالمية محترفة؛ لضمان أفضل خدمة وتحقيق أرباح أكثر».

وأكمل: «توجهنا هو إبرام عقود إدارة وتشغيل من خلال الشراكة مع الشركات المتخصصة كجميع الدول المتقدمة.. نحن لا نخترع العجلة».

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