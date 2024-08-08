محافظ كفر الشيخ: تكثيف مناوبات عمل أقسام الغسيل الكلوي بجميع المستشفيات

‏قال اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، إنه تم تقديم 16270 جلسة غسيل كلوي بعدد من مستشفيات المحافظة خلال شهر، منهما 12 جلسة طوارئ.

وأشار إلى متابعة فريق إدارة الكلى الصناعي بالمديرية، هذه الجلسات بمستشفيات (فوة المركزي - سيدى سالم المركزي - الحامول المركزي)، تحت إشراف الدكتور محمد أبوالسعد، وكيل مديرية الصحة، بهدف توفير خدمة الغسيل الكلوي الطارئة بمعظم وحدات الغسيل الكلوي بالمحافظة، وذلك فى إطار دعم ورعاية المرضى ذوي الأمراض المزمنة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم من خلال وحدات الغسيل الكلوي بمستشفيات المحافظة، وجهد الطاقم الطبي والفرق الطبية المدربة على أحدث طرق العناية الطبية والتمريضية لمرضى الغسيل الكلوي، فضلًا عن حملات التوعية الصحية والإرشادات الطبية للحد من الأسباب التي تؤدي إلى حدوث فشل كلوي.

وكلف محافظ كفر الشيخ، بمتابعة المنظومة الصحية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة، ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لهم، لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالينا فى محافظة كفرالشيخ، مشددًا على حسن معاملة المواطنين.

جدير بالذكر، أنه تم دعم عدد من مستشفيات المحافظة بالمراكز والمدن بماكينات الغسيل الكلوي، للتخفيف عن الأهالي من ذوي الأمراض المزمنة، وتقديم أوجه الرعاية اللازمة لهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.