تصدير 5066 طن كلينكر و3460 طن رمل من ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، 8 سفن متنوعة، بينما غادرته 8 سفن أخرى، خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة، كما تم تصدير 5066 طن كلينكر، و3460 طن رمل.

وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط، اليوم الخميس، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 26679 طنا، تشتمل على 5066 طن كلينكر، و3460 طن رمل، و870 طن جبس، و2100 طن اسمنت، و3800 طن ملح، و5300 طن مولاس، و6083 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42 ألفا و855 طنا، تشتمل على 19 ألفا و432 طن ذرة، و9853 طن قمح، و9302 طن خردة، و1745 طن خشب زان، و2523 طن حديد، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1136 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 101 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2323 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 77 ألفا و670 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 124 ألفا و570 طنًا، كما غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1144 طن قمح، متجه إلى صوامع شبرا، وقطارين بعد تفريغ 50 حاوية 40 قدما، قادمين من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5105 شاحنات.