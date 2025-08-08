تامر عبد الحميد: التتويج بالكونفدرالية ووصافة الدوري مقياس لنجاح الزمالك

أكد تامر عبد الحميد، نجم الزمالك الأسبق، أن الفارس الأبيض أبرم عددًا من الصفقات المميزة استعدادًا للموسم الجديد، لكنه شدد على أن نجاح هذه التجربة يحتاج إلى دعم جماهيري كامل.

وأوضح عبد الحميد، عبر برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد، أن لاعبي الزمالك مطالبون بالتركيز منذ الجولة الأولى، مشيرًا إلى أن ملامح المنافسة على لقب الدوري ستتضح بشكل مبكر هذا الموسم، ولا مجال للتهاون.

وأضاف أن الحكم الحقيقي على تجربة الصفقات الجديدة يجب أن يرتبط بتحقيق نتائج ملموسة، مؤكدًا أن احتلال المركز الثاني على الأقل في الدوري، والتتويج بلقب الكونفدرالية، سيكونان مقياسًا للنجاح الفعلي.

واختتم عبد الحميد بالإشادة بفريق سيراميكا كليوباترا، واصفًا إياه بأحد أقوى فرق الدوري المصري، نظرًا لما يحظى به من دعم إداري قوي، وامتلاكه جهازًا فنيًا بقيادة علي ماهر، بالإضافة إلى لاعبين مميزين قادرين على صنع الفارق، وهو ما سيزيد من صعوبة مهمة الزمالك.