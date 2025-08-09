ترامب يعلن توقيع اتفاق سلام تاريخي بين أرمينيا وأذربيجان في البيت الأبيض

وقع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الجمعة، اتفاقية سلام تاريخية في البيت الأبيض، بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة تهدف إلى إنهاء الصراع الإقليمي المستمر منذ عقود بين البلدين وتعزيز النفوذ الأمريكي في المنطقة الاستراتيجية.

وقال ترامب في تصريحات اليوم، إن أرمينيا وأذربيجان التزمتا بوقف الأعمال العدائية واستئناف العلاقات التجارية والدبلوماسية، مع احترام سلامة أراضي كل منهما. كما أكد ترامب أن الولايات المتحدة سترفع العقوبات عن أذربيجان في مجال الدفاع، مشيرًا إلى أن هذا القرار يحمل أهمية كبيرة بالنسبة لباكو.



وكتب ترامب الخميس على منصته "تروث سوشال": «حاول العديد من القادة إنهاء الحرب بدون جدوى، حتى الآن، بفضل "ترامب"». وأكد ترامب، الذي يرى أنه يستحق جائزة نوبل للسلام، أن توقيع الاتفاق سيعقد خلال القمة التاريخية بمشاركة زعيمي أرمينيا وأذربيجان.

استقبل الرئيس الأمريكي بدايةً رئيس الوزراء الأرميني في الساعة 14:35 بتوقيت واشنطن (18:35 بتوقيت جرينتش)، ثم استقبل الرئيس الأذربيجاني الساعة 15:15 (19:15 بتوقيت جرينتش)، قبل أن يوقع الزعماء الثلاثة الاتفاقية رسميًا في الساعة 16:15 (20:15 بتوقيت جرينتش).

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي أن البلدين السوفييتين السابقتين في القوقاز وقعا "إعلانا مشتركا" يتضمن إنشاء "منطقة عبور" تمر عبر أرمينيا وتربط أذربيجان بجيب ناخيتشيفان التابع لها غربًا. وأسمت المنطقة "مسار ترامب للسلام والازدهار الدوليين"، مع منح الولايات المتحدة حقوق التطوير فيها.

وأضافت كيلي أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا أيضًا "رسالة مشتركة" تطلب رسمياً من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حل مجموعة مينسك، التي تأسست عام 1992 للتوسط بين الطرفين.

وردًا على سؤال حول مكاسب أرمينيا من الاتفاق، قال مسؤول أمريكي كبير إن يريفان ستكسب "أكبر وأهم شريك في العالم، الولايات المتحدة"، دون التطرق لتفاصيل منطقة ناغورني قره باغ الحساسة.

وأشار المسؤول، طالبًا عدم الكشف عن هويته، إلى أن "الخاسرين هنا هم الصين وروسيا وإيران".

شهدت باكو ويريفان حربين للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ التي تقطنها غالبية أرمنية، الأولى عقب انهيار الاتحاد السوفيتي وانتصرت فيها أرمينيا، والثانية في 2020 وانتصرت أذربيجان فيها، قبل أن تستولي الأخيرة على الجيب كاملًا في هجوم سريع سبتمبر 2023 أدى إلى تهجير أكثر من 100 ألف أرميني.

سبق وأن وافق الطرفان في مارس على نص اتفاق سلام شامل، لكن أذربيجان طلبت تعديلات دستورية من أرمينيا لإزالة أي مطالب على ناغورني قره باغ، وأبدى باشينيان استعداده لإجراء استفتاء دستوري عام 2027، رغم الانقسامات داخل بلاده بسبب فقدان المنطقة.

وأثار توقيع الاتفاق الجمعة دعوات واسعة في صفوف مؤيدي ترامب لمنحه جائزة نوبل للسلام، إذ أكدت المتحدثة باسمه كارولاين ليفيت الأسبوع الماضي أن "حان الوقت لدونالد ترامب ليحصل على جائزة نوبل للسلام"، مستشهدة بوساطاته السابقة بين دول عدة، رغم إخفاقاته في إنهاء حروب أخرى مثل أوكرانيا وغزة.