تركيا تدين بشدة قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة بالكامل

أدانت تركيا بأشد العبارات قرار إسرائيل باحتلال قطاع غزة بالكامل، وأكدت أنه يشكل مرحلة جديدة من سياسة التوسع والإبادة الجماعية في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان، الجمعة، أن كل خطوة تتخذها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "الأصولية" لمواصلة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وتوسيع الاحتلال تشكل ضربة قاسية للسلام والأمن الدوليين وتزيد من عدم الاستقرار الإقليمي وتعمق الأزمة الإنسانية أكثر.

وشدد البيان على أن إرساء السلام الدائم في المنطقة لن يكون ممكنا إلا من خلال سيادة القانون الدولي، وإعطاء الأولوية للدبلوماسية وحماية حقوق الإنسان الأساسية.

وأضافت أنه يجب على الاحتلال الإسرائيلي أن يوقف فورا خططه الحربية، وأن يقبل بوقف إطلاق النار في غزة، وتبدأ المفاوضات نحو حل الدولتين.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته لمنع تنفيذ هذا القرار الذي يهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسراً من أرضهم عبر جعل غزة غير صالحة للسكن، مطالبًا مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرارات ملزمة لمنع أعمال إسرائيل التي تنتهك القانون الدولي والقيم الإنسانية.

وفجر الجمعة، أقر المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" خطة نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل.

ومساء الخميس، عرض نتنياهو خلال اجتماع "الكابينت" خطة "تدريجية" لاحتلال قطاع غزة، رغم معارضة المؤسسة العسكرية لها بسبب خطرها على حياة الأسرى والجنود.

وتنص الخطة، على بدء الجيش الإسرائيلي التحرك نحو مناطق لم يدخلها سابقا، بهدف السيطرة عليها وسط القطاع ومدينة غزة، رغم تحذيرات رئيس هيئة الأركان إيال زامير، من هذه الخطوة.

وبحسب الطرح الذي قدمه نتنياهو، فإن الخطة تبدأ بتهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب، يتبعها تطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.