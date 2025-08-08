استشهاد إعلامي لبناني في غارة إسرائيلية على سيارته

استشهد إعلامي لبناني بغارة شنتها طائرة إسرائيلية مسيرة على سيارته في قضاء النبطية جنوب لبنان، الجمعة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار القائم منذ أواخر 2024.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان إن "غارة العدو الإسرائيلي على طريق (بلدة) الزهراني قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيد".

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية أفادت بأن "فرق من الاسعاف انتشلت جثة شهيد من السيارة المستهدفة على طريق صيدا – صور جنوب لبنان".

وأضافت أنه تم "نقل الجثة إلى إحدى مستشفيات المنطقة، فيما لا يزال الطيران المسيّر المعادي يحلق على علو منخفض في المنطقة المستهدفة".

وفي بيان لاحق ذكرت الوكالة أن القتيل الذي سقط بالغارة هو الإعلامي المراسل مدير موقع "هوانا لبنان" محمد شحادة.

ونقلت عن بيان لزملائه نعوه فيه أن "شحادة لم يكن مجرد ناقل خبر، بل كان صوت الميدان وصورة الواقع، يواجه الخطر ليُوصل الكلمة الحرة من قلب الحدث، مؤمناً بأن الصحافة أمانة في عنق صاحبها".

والخميس، أعلنت وكالة الأنباء استشهاد 8 أشخاص - بينهم سوري - وإصابة 12 آخرين جراء 3 غارات إسرائيلية استهدفت مناطق شرق وجنوب البلاد في حصيلة هي الأكبر منذ 3 أسابيع.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 280 شهيدا و586 ​​​​​​​ جريحا، وفق بيانات رسمية.

وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.