تشيلسي يدخل مفاوضات أولية لضم جارناتشو

أبدى نادي تشيلسي اهتمامًا بالحصول على خدمات الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، جناح فريق مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، دخل تشيلسي في مفاوضات أولية، للحصول على خدمات جاناتشو من مانشستر يونايتد.

أضافت الصحيفة أن تشيلسي ليس لديه أي قلق فيما يخص شخصية اللاعب الأرجنتيني، وتتطلع لضم جارناتشو قبل نهاية الميركاتو.

كما أشارت "ديلي ميل" إلى أن مانشستر يونايتد كان يريد الحصول على 70 مليون جنيه إسترليني مقابل رحيل جارناتشو، لكن ذلك قبل إبلاغه بالخروج من حسابات أموريم.

واختتمت الصحيفة أن يونايتد الآن من المتوقع أن يطلب 50 مليونًا على الأقل، من أجل بيع جناحه الأرجنتيني.