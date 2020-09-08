الصفدي يبحث مع وزراء خارجية 3 دول أوروبية تطورات القضية الفلسطينية

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، مع كل من وزير خارجية رومانيا بوغدان أوريسكو، ولوكسمبرج جان أسلبورن، وألمانيا نيلز أنين، حول تطورات القضية الفلسطينية والعلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

وأكد الصفدي - خلال مباحثات هاتفية حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية - أهمية تحرك المجتمع الدولي بشكل سريع وفاعل لإطلاق جهد حقيقي يستهدف التوصل لحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي سبيلاً وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل، مشيرًا لضرورة التزام إسرائيل وقف الضم وجميع الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين لأن استمرار هذه الإجراءات يهدد كل فرص تحقيق السلام العادل.

ولفت الصفدي إلى أهمية الدور الأوروبي في حماية فرص العملية السلمية، مثمنًا موقف الاتحاد الأوروبي المتمسك بحل الدولتين والقانون الدولي، ومؤكدًا أن حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والذي يشكل خيارًا استراتيجيًا عربيًا وضرورة للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وأشار وزير الخارجية الأردني إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية المبذولة لحل الصراعات الإقليمية سياسيًا بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ويسهم في تحقيق تطلعات شعوب المنطقة بالنمو والازدهار.