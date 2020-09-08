الجيش اليمني يسيطر على مناطق في محافظة الجوف

استعاد الجيش اليمني عددًا من المناطق بمحافظة الجوف، وفي مقدمتها منطقة المحازيم، وتبة الصليحي، بالإضافة إلى منطقة الصبائغ التي تم استعادتها بالكامل في وقت سابق، وعددًا من المواقع المحيطة بها، وقرون الهنادية، وجبال عرفان، والكدادي، ومختم الجبيل، وجبل حويشيان الاستراتيجي.

وقال العميد الركن عبده مجلي، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أنه بتحرير تلك المناطق تمكنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية، من قطع خطوط إمداد مليشيات الحوثي وإحكام الحصار عليها وتحقيق التقدم على مواقع كانت تتمركز فيها المليشيا.

ونقلًا عن وكالة الأنباء اليمنية سبأ، مساء الثلاثاء، نفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، هجمات جوية مركزة على مواقع المليشيا وتعزيزاتها، في محافظات الجوف ومأرب وصنعاء.

وأضاف العميد مجلي أن المواجهات كبدت مليشيا الحوثي الانقلابية عشرات القتلى والجرحى، في صفوفها، واعتقال مجاميع من عناصرها وتدمير آليات قتالية وعربات مدرعة تابعة لها.

وأوضح أن قوات الجيش حققت تقدمات ميدانية في جبهات مديرية نهم بمنطقة نجد العتق، وقانية، وهيلان، وصرواح، والمخدرة، لافتًا إلى أن مليشيا الحوثي تتعرض لحالة استنزاف متواصل في الجبهات الأمر الذي دفعها إلى الحرب النفسية والدعايات والشائعات المغرضة وتزوير وثائق كاذبة.

وأشاد الناطق الرسمي بدور قبائل اليمن في إسناد الجيش الوطني، وفي مقدمتهم قبائل مارب والجوف، مشيرًا إلى أن الأيام القادمة ستشهد مزيدًا من الانتصارات.