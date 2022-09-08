البيت الأبيض: بايدن وزوجته منشغلان على صحة الملكة إليزابيث

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تلقى إفادة بشأن الوضع الصحي للملكة إليزابيث ملكة بريطانيا بعد أن أبدى الأطباء قلقهم على حالتها الصحية.

وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين "بايدن والسيدة الأولى منشغلان على الملكة والعائلة"، حسبما نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأثار إعلان أطباء ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن "قلقهم" بشأن وضعها الصحي، حالة من الترقب على المستويين الشعبي والسياسي في بريطانيا، في وقت توافد أعضاء العائلة إلى قصر بالمورال في أسكتلندا حيث تتواجد الملكة التي تعاني مشكلات صحية منذ مدة.

وأعلن قصر باكينجهام في بيان أنه "بعد تقييم جديد هذا الصباح، عبر أطباء الملكة عن قلقهم إزاء صحة جلالتها وأوصوا بأن تبقى تحت المراقبة الطبية". وأشار البيان إلى أن الملكة "لا تزال مرتاحة وفي بالمورال"، فيما أفادت وكالة برس أسوسييشن بأنه "تم إبلاغ عائلة الملكة بوضعها الصحي".

ووصل ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز (73 عاماً) مع زوجته كاميلا، صباحاً إلى بالمورال، حيث تتواجد الملكة نهاية كل صيف، وكذلك وصلت ابنتها آن، فيما أظهرت لقطات تلفزيونية وصول الحفيد الأكبر، الأمير وليام، ونجليها الأميران أندرو وإدوارد بطائرة إلى اسكتلندا.

كما توجه الأمير ويليام، الثاني في ترتيب خلافة العرش، إلى أسكتلندا، وكذلك شقيقه الأمير هاري، من دون زوجته ميجان ماركل.