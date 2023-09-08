أوغندا: مقتل المئات من المسلحين التابعين لتنظيم داعش في المنطقة الحدودية

ذكر رئيس أوغندا، يوري موسيفيني، أن قوات الأمن الأوغندية قتلت مئات من المسلحين الذين لديهم صلة بتنظيم "داعش" في اشتباكات في المنطقة الحدودية من البلاد.

وكانت الدولة الواقعة شرق أفريقيا بدأت حملة مسلحة، قبل عامين ضد جماعة "القوات الديمقراطية المتحالفة" النشطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة، والتي ألقت باللوم عليه في تنفيذ هجمات إرهابية، من بين ذلك تفجيرات في العاصمة الأوغندية، كمبالا، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وقال موسيفيني في خطاب له عبر التلفزيون الوطني أمس الخميس، إن جيشي الدولتين ركزا على قتال الجماعات الجهادية، في جزء من الكونغو ، بالقرب من "جبال رونزوري".

وأضاف أن 567 مسلحا على الأقل قد قتلوا وتم اعتقال 50 آخرين، ومصادرة عشرات من الأسلحة.

وتشن القوات الديمقراطية المتحالفة وميليشيات كونغولية أخرى هجمات، على المنطقة الحدودية في الدولتين الواقعتين شرق أفريقيا منذ سنوات.

وتقول القوات الديمقراطية المتحالفة إنها تقاتل من أجل حقوق المسلمين، الذين يتم تهميشهم في المجتمع بشكل متزايد من جانب الحكومة ومسؤولي إنفاذ القانون.