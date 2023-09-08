حزب الله: ‏منفتحون على أي مبادرة بناءة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي بلبنان

أعلن نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش، في خطبة اليوم الجمعة، أن "حزب الله" ‏منفتح على أي مبادرة حوارية بناءة تؤدي إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي.



وقال الشيخ دعموش "نحن منفتحون على أي مبادرة حوارية بناءة تؤدّي إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي الذي ‏هو مفتاح الحلول والخروج من الأزمات".



وشدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله على أنّ "حزب الله ‏يتعاون مع كل الحريصين على مصلحة البلد من أجل الوصول إلى تفاهمات داخلية تُخرج ‏لبنان من حالة الفراغ الرئاسي وتساعد على معالجة الأزمات الاقتصادية والمالية".



وأضاف "انطلاقا من هذا تفاعلنا مع المبادرة الفرنسية التي يقودها المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، ورحبنا ‏بدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار، ونتحاور مع التيار الوطني الحر ونعمل بجد من أجل الوصول إلى ‏تفاهمات مشتركة، لأنّنا على قناعة بأنّ الحوار بين الأطراف السياسية أصبح أكثر من ‏ضرورة، ولا خيار أمام اللبنانيين للوصول إلى اتفاق غير الحوار، ومن يريد مقاطعته فليتحمّل ‏المسؤولية".‏



وأكد أن "الحوار يمكن أن يوصل إلى نتيجة، أما الصراخ والتجني والتحريض المستمر فلا ‏يوصل سوى إلى المزيد من التوتير وبث الكراهية بين اللبنانيين، ولن ينفع أصحابه في ‏شيء".‏



يُذكر أن ولاية رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون كانت قد انتهت في 31 أكتوبر الماضي. ودخل لبنان مرحلة الشغور الرئاسي. ولم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد 12 جلسة خصصت لهذا الشأن.