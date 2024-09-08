قال رئيس هيئة الترفيه بالسعودية تركي آل الشيخ، إن الاستعدادات تمضي على قدم وساق لتنظيم مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، عُرضت مساء الأحد، أن مخرجًا عالميًّا سيتولى المباراة، وهو الذي كان قد أخرج نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وأشار إلى أن التجهيزات تتم كذلك على صعيد الاستديوهات التحليلية للمباراة، مؤكدا حصول كل من الأهلي والزمالك على 1500 تذكرة خاصة، كلٌ وفق طلبه بناء على مخاطبات رسمية.

وشدد على أن المباراة ستكون بمثابة احتفالية في المملكة العربية السعودية، مؤكدا عدم التفريق بين الأهلي والزمالك.

وعبر عن تطلعه لأن تخرج المباراة بشكل يليق بالفريقين الكبيرين.

وتقام مباراة السوبر الإفريقي، بين الأهلي والزمالك في المملكة يوم 27 سبتمبر المقبل.

ويشارك الأهلي في السوبر الإفريقي بصفته حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، بينما يلعب الزمالك بعد حصد لقب الكونفدرالية الإفريقية.

يُشار إلى أن تصريحات تركي آل الشيخ جاءت خلال مقابلة على هامش المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل جائزة القلم الذهبي.

وسبق أن أعلن تركي آل الشيخ أن قيمة الجوائز الإجمالية لجائزة القلم الذهبي تبلغ 740 ألف دولار، موزعة على عدة مسارات، بما في ذلك جائزة السيناريو، أفضل عمل روائي مترجم، جائزة ناشرين العرب، جائزة الجمهور، بالإضافة إلى مسارات السيناريو الثمانية.

وتركز المسابقة، على الأعمال الروائية الأكثر تأثيرًا وقابلة للتحويل إلى الأعمال السينمائية، حيث سيتم إنتاج 4 أعمال سينمائية للمراكز الأولى.