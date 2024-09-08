ذكرت صحيفة "إل سولي 24 أوري" الإيطالية أن إيطاليا تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 3ر1% و4ر1% العام القادم، دون أن تذكر مصدر هذه المعلومات.

وتعكف حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على إعداد خطة ميزانية تتوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

ومن المقرر أن يتم تقديم الخطة خلال الأسابيع القادمة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي نموا بنسبة 9ر0% فقط في العام الماضي، وتتوقع المفوضية الأوروبية أن تحافظ إيطاليا على نفس الوتيرة هذا العام وأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي نموا بنسبة 1ر1% فقط في 2025.

وتبدو الحكومة الإيطالية نفسها أكثر تفاؤلا، حيث قال وكيل وزارة المالية فيديريكو فريني للصحفيين أمس السبت إن مجلس الوزراء واثق من أن الناتج المحلي الإجمالي سيحقق زيادة بنسبة 1% هذا العام.

وتسعى حكومة ميلوني إلى خفض عجز الموازنة في البلاد إلى أقل من 3% خلال العامين القادمين لطمأنة المسؤولين في بروكسل الذين يدققون في ديونها الضخمة، وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة.

ويستهدف المسؤولون تحقيق عجز قدره 9ر2% في 2026 ــ وهو أقل قليلا من الحد الأقصى المحدد بموجب القواعد المالية للاتحاد الأوروبي.