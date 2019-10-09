تراجع الأسهم الأمريكية مع تجدد التوتر التجاري بين أمريكا والصين

تراجع الأسهم الأمريكية والأوروبية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تلاشي تفاؤل المستثمرين بقرب التوصل إلى تهدئة للنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، عقب صدور تقرير عن اتجاه البيت الأبيض إلى فرض قيود على الاستثمارات في الصين.

وفي حين ارتفعت سندات الخزانة الأمريكية، قادت أسهم شركات السلع المعمرة والبنوك مؤشر "إس أند بي 500" للأسهم الأمريكية إلى التراجع، بعد إعلان الصين معارضتها القوية لقرار أمريكي بوضع عدد من شركات التكنولوجيا الصينية على القائمة السوداء الأمريكية، في حين ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إدارة الرئيس ترامب تناقش إمكانية فرض قيود على تدفق الاستثمارات الأمريكية إلى الصين وبخاصة استثمارات صناديق التقاعد الحكومية الأمريكية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع أسهم الشركات الصينية المسجلة في بورصة نيويورك للأوراق المالية إلى أقل مستوى لها منذ ستة أسابيع.

وخلال تعاملات ظهيرة اليوم تراجع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بمقدار 85ر158 نقطة أي بنسبة 60ر0% إلى 17ر26319 نقطة، في حين تراجع مؤشر "إس أند بي 500" بمقدار 83ر21 نقطة أي بنسبة 74ر0% إلى 96ر2916 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا بمقدار 53ر76 نقطة أي بنسبة 96ر0% إلى 76ر7879 نقطة.