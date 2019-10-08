يرى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لا يوجد ما يستدعي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإعادة مباراة الفريق أمام جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء: "لا أعتقد أن فاطمة سامورا (سكرتير الاتحاد الدولي لكرة القدم والمشرفة على الكاف) ستبيع ضميرها من أجل مباراة كرة قدم".

وأضاف: "أي مباراة تُعاد في حالة حدوث شغب على سبيل المثال وهو ما لم يحدث، مباراة الترجي والوداد في نهائي إفريقيا لم يتم إعادتها رغم أن هناك نادي شعر بالظلم بسبب تعطل تقنية الفيديو".

وتابع: "لا يوجد أي مبرر لإعادة مباراة جينيراسيون، ولم يكتب مراقب اللقاء في تقريره أي حالة تؤدي إلى إعادته، جينيراسيون لم يحضر الاجتماع الفني للمباراة، كما أن الحكام توجهوا إلى ملعب اللقاء".

وشدد: "إذا تم اعتبار جينارسيون فائزًا ستكون وصمة عار على الاتحاد الإفريقي وتصفية حسابات مع أحمد أحمد رئيس الكاف، الزمالك لن يكون ضحية الأهلي أو المنتمين له، ليس لنا أي علاقة".

وأوضح: "عمرو مصطفى فهمي المنتمى لأولتراس الأهلي اشتكى أحمد أحمد واتهمه بالتحرش، وتم تعيين فاطمة سامورا كمشرفة على الكاف بسبب علاقتها الوطيدة مع إنفانتينو (رئيس الاتحاد الدولي)".

وتساءل رئيس القلعة البيضاء: "ما ذنب نادي الزمالك في إقحامه بتلك الأزمة؟، موضحًا: "الزمالك الحاصل على خمسة بطولات دوري أبطال إفريقيا، وحين دخلت النادي عام 2005 كان الأهلي لديه 3 بطولات إفريقية فقط".

واختتم رئيس الزمالك تصريحاته، قائلا: "سنحترم أي قرار يصدره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سواء باعتبار الزمالك فائزًا والتأهل إلى دور المجموعات بدوري الأبطال، أو إعادة المباراة في أي مكان".