 الحكومة اليمنية ترحب بدعوة جريفثس للالتزام باتفاق ستوكهولم - بوابة الشروق
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الحكومة اليمنية ترحب بدعوة جريفثس للالتزام باتفاق ستوكهولم

وزارة الخارجية اليمنية - ارشيفية
وزارة الخارجية اليمنية - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الخميس 8 أكتوبر 2020 - 6:14 م | آخر تحديث: الخميس 8 أكتوبر 2020 - 6:14 م
رحبت وزارة الخارجية اليمنية، مساء اليوم الخميس، ببيان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيث، الداعي إلى احترام الالتزام باتفاق ستوكهولم.

وأكدت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن الحكومة اليمنية حرصت وتحرص على الالتزام بما عليها منذ التوصل لاتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018، وتفاعلت بإيجابية مع كل الدعوات والمبادرات بما في ذلك دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في مارس 2020.

وشددت الوزارة على أن التصعيد الأخير لمليشيا الحوثي الانقلابية في الحديدة، واستمرار انتهاكاتها الحالية والسابقة لوقف إطلاق النار، واستخدامها للحديدة كمنصة لإطلاق الطائرات المسيرة المفخخة على الأحياء المدنية، والاستهداف الهمجي للمنشآت العامة والخاصة، وتعطيل وتقييد عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، هو ما شكل خرقا واضحا وتعديا على مقتضيات اتفاق الحديدة.

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