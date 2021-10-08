أعرب المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف عن تهاني القيادة الروسية لرئيس تحرير صحيفة "نوفايا جازيتا" دميتري موراتوف على منحه جائزة نوبل للسلام.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة:" يمكننا أن نهنئ ديمتري موراتوف، فهو يتصرف دائما وفقا لمُثله العليا ويثبت التزامه بها، وهو موهوب وشجاع وبالطبع هذا تقدير عال ونحن نهنئه".

وأصبح موراتوف ثالث روسي يحصل على جائزة نوبل للسلام، حيث سبقه في ذلك، العالم النووي والناشط في مجال حقوق الإنسان أندريه ساخاروف عام 1975 والرئيس الأول للاتحاد السوفيتي ميخائيل جورباتشوف عام 1990.