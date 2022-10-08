يمكن للعادات الغذائية أن تحدد طريقة العمل في يومنا بالكامل، حيث يفضل الكثير من الأشخاص استهلاك نوع من الكافيين مثل الشاي/ القهوة على معدة فارغة عند الاستيقاظ من النوم، وذلك لكي يساعدهم على بدء اليوم وتوفير الوقود للجسم، لكن معظم الناس لا يعرفون أن الكافيين هو أحد أسوأ العادات، وأنه شيء يجب تجنبه للحفاظ على الصحة الجسدية والعقلية.

ونشر موقع "تايمز أوف إنديا" مجموعة من المعلومات حول العادات الغذائية التي يجب تجنبها من أجل البقاء بصحة جيدة.

• استهلاك المشروبات المحتوية على الكافيين

أكد الخبراء أن كمية الكافيين الموجودة في القهوة أو حتى الشاي يمكن أن تضر بالجهاز الهضمي، خاصة عند تناولها على معدة فارغة، حيث يزيد ذلك من الحمض الموجود في المعدة، الذي يمكن أن يتلف الجهاز الهضمي بأكمله ويسبب ارتجاع الحمض وحرقة المعدة.

• مشروبات سكرية

العديد من الأشخاص لديهم عادة شرب عصائر الفاكهة بعد الاستيقاظ مباشرة، ولكن هذا قد يزيد من جرعة الفركتوز في الجسم؛ مما يضع عبئًا على الكبد والبنكرياس، لذلك يجب تجنب أي مشروب يحتوي على مستويات عالية من السكر على معدة فارغة لأنه يزيد من مستويات السكر في الدم، وهو أمر غير مفيد للجسم.

• استهلاك عصائر الحمضيات

غالبًا يكون لدى العديد من الأشخاص عادة تناول عصائر الحمضيات مثل البرتقال واليوسفي والجريب فروت كأول شيء في الصباح، ولكن هذا يمكن أن يسبب شكاوى متزايدة، خاصة مع المرضى الذين يعانون من التهاب المعدة؛ لأنه يزيد من خطر الإصابة.