إعلام عبري: اعتقال مسلحين حاولوا تنفيذ عملية في كيبوتس تساليم جنوب قطاع غزة

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أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، بإلقاء القبض على مجموعة من المسلحين حاولوا تنفيذ عملية في كيبوتس تساليم، جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق، سيطر مقاتلو حركة «حماس» على موقع «كيسوفيم»، ورفعوا راية الحركة عليه.

هذا وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، أن مقاتليها ما زالوا يخوضون اشتباكات ضارية في عدة مواقع قتال في مستوطنات غلاف غزة.

وأكدت كتائب «القسام»، أنها وجهت ضربة صاروخية كبيرة لمستوطنة سديروت بـ100 صاروخ ردا على استهداف البيوت الآمنة.

فيما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن القوات الإسرائيلية ستصعد الغارات ضد قادة حماس خلال الساعات المقبلة.

ومع استمرار عملية «طوفان الأقصى» سقط مئات القتلى والجرحى من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فيما تتواصل الاشتباكات في غلاف غزة، وامتد التصعيد ليشمل مناطق في الضفة وجنوب لبنان.