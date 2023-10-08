الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا على المحافظات الفلسطينية الشمالية

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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، صباح اليوم الأحد، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فرضت إغلاقًا شاملًا على المحافظات الشمالية.

ولفتت الوكالة إلى أن سلطات الاحتلال تراجعت عن قرارها بفتح معبر «الكرامة» شرق مدينة أريحا.

وقال مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا، إن سلطات الاحتلال تراجعت عن قرارها بفتح المعبر، الذي كان مقررا اليوم في تمام الساعة الثامنة صباحا، وحتى الرابعة عصرا.

وتواصل سلطات الاحتلال منذ صباح يوم أمس السبت، إغلاق معبر الكرامة بكلا الاتجاهين، واقتصاره فقط لحركة المعتمرين العائدين إلى أرض الوطن فقط.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أغلقت اليوم الأحد، مداخل قرى في رام الله، وأعاقت تنقل المواطنين.

وأفادت مصادر أمنية لـ«وفا»، أن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز العسكري عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة بالاتجاهين، ومنعت مرور المواطنين.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال أغلقت قرية خربثا بني حارث غرب رام الله بالسواتر الترابية، كما نصبت حاجزا مشددا على المدخل الغربي لقرية المغير شرق رام الله، فيما أغلقت المدخل الشرقي للقرية بالسواتر الترابية.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل قرية أم صفا شمال رام الله بالسواتر الترابية، وأغلقت البوابة الحديدية على مدخل عطارة ومنعت حركة المواطنين.

وتغلق قوات الاحتلال المدخل الغربي لقرية برقة شرق رام الله بحاجز عسكري مشدد، فيما تغلق المدخل الشرقي للقرية بالسواتر الترابية، ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين.