اليونان: نجري اتصالا مستمرا مع رعايانا في إسرائيل

أعلنت اليوم الأحد، وزارة الشئون الخارجية اليونانية، عبر سفارة اليونان في تل أبيب والقنصلية العامة في القدس، أنها تجري اتصالا مستمرا مع المواطنين اليونانيين في إسرائيل.

وذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، اليوم الأحد، أن إجمالي 149 زائرا يونانيا مسجلون بالفعل وتجرى إجراءات لنقلهم بشكل آمن إلى المطار وإعادتهم إلى الوطن.

وأدرجت الوزارة، أرقام هواتف الطوارئ لسفارة اليونان في إسرائيل والقنصلية العامة في القدس للمواطنين اليونانيين، الذين يتواجدون في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وكان الجيش الإسرائيلي، أكد في وقت سابق، نقل الآلاف من المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة الحدودية مع غزة إلى أماكن أخرى في إسرائيل.

وأعلن الجيش المنطقة حول القطاع الساحلي، منطقة محظورة.

ويتردد أن نحو 300 إسرائيلي قتلوا في الهجوم واسع النطاق الذي شنته حركة حماس أمس السبت.

وجرى احتجاز الكثير من الإسرائيليين في غزة، بينهم نساء وأطفال وكبار سن.

ولم يتمكن الجيش الإسرائيلي، من إعلان عدد معين للرهائن.