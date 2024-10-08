حزب الله: عملياتنا أدت لنزوح 300 ألف إسرائيلي

قال حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، إنهم نفذوا 3194 عملية ضد مواقع وأهداف إسرائيلية منذ 8 أكتوبر الماضي حتى اليوم.

وأضاف حزب الله أن عملياتهم أدت إلى إخلاء ألف مستوطنة ونزوح أكثر من 300 ألف إسرائيلي، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استدعي المجلس الوزاري الأمني المصغر لمشاورات عاجلة.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال إن نحو 25 قذيفة تم إطلاقها من لبنان على مدينة كريات شمونة الشمالية، قبل ساعة، مشيرا إلى أن بعض القذائف تم اعتراضها، بينما سقطت الأخرى في المنطقة.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة، وفق نفس المصدر، بحسب قناة "الشرق".

كما أعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية أنها شددت القيود على المدنيين في منطقة حيفا، وذلك في أعقاب إطلاق "حزب الله" صواريخ على المدينة.

وقال جيش الاحتلال إنه "سيتم تغيير نطاق النشاط من جزئي إلى نشاط محدود، مما يعني حظر الأنشطة التعليمية"، مضيفاً أن بقية الإرشادات تظل دون تغيير.