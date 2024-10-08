عبدالله السناوي: لولا الدعم الأمريكي لانهارت إسرائيل بعد طوفان الأقصى

رأى الكاتب الصحفي، عبدالله السناوي، أن الرأي العام العربي، تجاه الاحتلال الصهيوني وما يحدث في غزة، يتراجع بمرور الوقت، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن إسرائيل لم تستطع تحقيق أي هدف منذ بداية عدوانها على غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

يأتي ذلك خلال كلمته في المائدة المستديرة التي عقدتها نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "أكتوبر من النصر إلى الطوفان.. دروس الماضي والحاضر وآفاق المستقبل".

وقال السناوي: "نحتاج إلى نظرة مستقبلية لما يحدث في المنطقة، ومناقشات حول الفترة الحالية"، لافتا إلى أن إسرائيل على المدى المتوسط لن تستطع البقاء.

وشدد الكاتب الصحفي، إلى أنه "دون الدعم الأمريكي المطلق لانهارت إسرائيل بعد طوفان الأقصى، كما أنهم لم يحققوا أي هدف منذ بداية العدوان".



وأضاف، "محاولة المقارنة بين أكتوبر 1973 وأكتوبر 2023 هي محاولة لاصطناع تنافس، والمقاربة بينهم ليست موضوعية ولا تجوز ولا تصح، لأن حرب أكتوبر كانت بجيش نظامي وقوات مدربة على عكس طوفان الأقصى".

وحرص على التأكيد أن "القضية الفلسطينية هي أمن قومي مصري ومسألة وجودية".

ولفت إلى أن إنشاء دولة يهودية هي فكرة نابليون بونابرت منذ وجوده في مصر، معقبًا: "كان تفكيره أن تكون هناك دولة حاجزة بين مصر والشام، لأن مصر إذا نهضت واتصلت بمحطيها الجغرافي ستتحول إلى قوة عظمى، فبالتالي صُممت إسرائيل من أجل إضعاف مصر".