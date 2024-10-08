أعلن الدفاع المدني في غزة، سقوط 17 شهيدًا على الأقل، اليوم الثلاثاء، في ضربة إسرائيلية على مخيم للاجئين وسط القطاع.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل في بيان: «17 شهيدا بينهم أطفال تم انتشالهم وعدد من الجرحى من قبل طواقم الدفاع المدني في الوسطى من منزل عائلة عبد الهادي المكون من ثلاثة طوابق».

وأضاف بصل في بيان، أن المنزل المستهدف جرى قصفه بصاروخ من طائرة حربية في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

على الصعيد الإنساني، حذّرت وزارة الصحة في غزة من توقف جميع المستشفيات عن تقديم الخدمات في محافظتي غزة والشمال.

وقالت الوزارة في بيان، إنها توجه النداء الأخير قبل توقف جميع المستشفيات عن تقديم الخدمات في محافظتي غزة والشمال نتيجة عدم توفر الوقود.

وناشدت كل المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بضرورة وسرعة التدخل لإدخال الوقود اللازم لتشغيل المولدات في المرافق الصحية.