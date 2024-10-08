الساحل الغربي لولاية فلوريدا الأمريكية يستعد للإعصار ميلتون

يستعد الساحل الغربي لولاية فلوريدا للإعصار ميلتون، وهو عاصفة عنيفة من المتوقع أن تضرب المنطقة الأمريكية بعد وقت قصير من تضررها من إعصار هيلين.

واكتسب ميلتون قوة قبالة الساحل الغربي لفلوريدا في خليج المكسيك وهو الآن إعصار من الفئة الخامسة مع رياح مستمرة تصل سرعتها إلى حوالي 285 كيلومترا في الساعة. ومن المتوقع أن يصل إلى اليابسة في فلوريدا يوم الأربعاء، حيث تفيد التوقعات بأن يتباطأ إلى حد ما ويضرب الساحل كعاصفة من الفئة الثالثة، مع سرعة رياح تصل إلى 209 كيلومترات في الساعة.

وتشكل العاصفة تهديدا "خطيرا للغاية" وتهدد الحياة، وفقا للسلطات الأمريكية. وميلتون هو واحد من أقوى الأعاصير في تاريخ موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية.

عاصفة حطمت الأرقام القياسية

وقال المركز الوطني للأعاصير إن ميلتون لديه القدرة على أن يصبح واحدا من أكثر الأعاصير تدميرا على الإطلاق في هذه المنطقة.

وعادة ما تكون المناطق الجافة بالقرب من الساحل مغمورة بارتفاع المياه. ومن المتوقع هبوب عواصف تصل إلى 5 أمتار ورياح مدمرة.

ولا تزال فلوريدا تكافح مع الأضرار التي خلفها الإعصار هيلين ، الذي وصل إلى اليابسة قبل حوالي 10 أيام في شمال غرب فلوريدا كإعصار من الفئة الثانية. ثم ضعفت العاصفة ، لكنها تسببت في فيضانات شديدة ودمار أثناء تحركها شمالا. وفقد أكثر من 200 شخص في ست ولايات حياتهم في فلوريدا وجورجيا ونورث كارولينا وساوث كارولينا وتينيسي وفيرجينيا ، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية.

التداعيات السياسية

واستغل المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب الكارثة في حملته الانتخابية واتهم بايدن ونائبته كامالا هاريس بعدم القيام بما يكفي لضحايا هيلين.

وذكر أن بايدن لم يكن على اتصال بحاكم جورجيا الجمهوري بريان كيمب. وانتقد بايدن ترامب بسبب الحادث. وقال: "إنه يكذب، وأخبره الحاكم أنه يكذب".