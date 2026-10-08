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ينظم قطاع المسرح برئاسة الدكتور أيمن الشيوي، ملتقى الهناجر الثقافي بعنوان «مصر وطن المحبة وذاكرة الانتصار»، في السابعة والنصف مساء غد الجمعة ، بمركز الهناجر للفنون بقيادة الفنان شادي سرور، وذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

يتحدث في الملتقى الدكتور مصطفى عبد الغني نائب رئيس جامعة الأزهر والمنسق العام لبيت العائلة المصرية، ونيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا الأسقف العام ومدير المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، والدكتور خلف الميري أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، واللواء أركان حرب محيي نوح قائد المجموعة 39 قتال بسلاح الصاعقة سابقًا وأحد أبطال حرب أكتوبر، والدكتور أشرف عبد الرحمن رئيس قسم النقد الموسيقي بأكاديمية الفنون.

تدير الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مؤسس ومدير ملتقى الهناجر الثقافي.

كما يتضمن برنامج الملتقى تقديم باقة من أشهر الأغاني الوطنية يتغنى بها نجوم فرقة «مواويل» بقيادة المايسترو هبة رمضان.