انطلقت بكلية التربية جامعة الإسكندرية، اليوم، فعاليات السوق الخيري الثاني للملابس، الذي نظمته الكلية بالتعاون مع نادي "روتاري الإسكندرية أجورا"، لدعم الطلاب وتخفيف الأعباء عن أسرهم، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عادل عبدالحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، وإشراف الدكتورة عفاف العوفي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور حسن سعد عابدين، عميد كلية التربية، أن تنظيم السوق الخيري يأتي في إطار حرص الكلية على تعزيز قيم التكافل الاجتماعي ودعم الطلاب، مشيدا بالتعاون المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني ونادي "روتاري الإسكندرية أجورا".

وأوضح الدكتور سالم عبدالرازق سليمان، وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن السوق شهد إقبالا كبيرا من الطلاب، ووفر لهم مجموعة متنوعة من الملابس المجانية ذات الجودة المناسبة، بما يسهم في مساندة الطلاب وتخفيف الأعباء عن أسرهم.

وأكد أن المبادرة تأتي ضمن دور الكلية في تقديم الدعم لطلابها وتعزيز مفهوم التكافل المجتمعي، من خلال التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الداعمة.

بدورها، أعربت الدكتورة أمينة فودة، رئيسة نادي "روتاري الإسكندرية أجورا"، عن اعتزاز النادي باستمرار الشراكة مع كلية التربية وجامعة الإسكندرية، مؤكدة حرص النادي على دعم الشباب الجامعي والمشاركة في المبادرات التي تعزز التضامن والتكافل المجتمعي.

وشهد السوق الخيري إقبالا كبيرا من الطلاب، الذين أعربوا عن تقديرهم للمبادرة، مؤكدين أهمية ما تقدمه من دعم لهم ولأسرهم.