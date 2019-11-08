رئيس الوزراء الاسرائيلي يرشح نفتالي بينيت وزيرا للدفاع

تبادل اتهامات بين جانتس ونتنياهو حول تشكيل الحكومة



قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، ترشيح نفتالي بينيت وزيرا للدفاع.

وبهذا الترشيح يتخلى نتنياهو عن هذا المنصب الذي كان يشغله بعد استقالة وزير الدفاع السابق أفيجدور ليبرمان، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية مساء اليوم الجمعة، أن حالة من التجاذبات والاتهامات بين زعيم حزب الليكود نتنياهو، وزعيم حزب أزرق أبيض بيني جانتس، حول فشل تشكيل حكومة وحدة إسرائيلية حتى اللحظة.

ونقلت معاريف عن جانتس اتهامه لحزب الليكود بزعامة نتنياهو بإفشال تشكيل الحكومة، وأنهم غير مهتمين بحكومة وحدة، فيما أكد جانتس أن حزبه يبحث عن بدائل أخرى، في محاولة لمنع إجراء انتخابات ثالثة.

من جانبه، رد نتنياهو على جانتس واتهمه باستخدام ذرائع لعدم تشكيل حكومة وحدة، وأنه ويجر "إسرائيل" لانتخابات غير ضرورية.