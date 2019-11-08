وضع بئر سيلفا بالبحر المتوسط على الإنتاج بمعدل 80 مليون قدم مكعب غاز يوميا

بدأت البئر سيلفا بالمرحلة ٩ ب بمنطقة امتياز غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط إنتاج الغاز الطبيعى بمعدل 60 إلى 80 مليون قدم مكعب غاز يوميا، فى أوائل شهر نوفمبر الحالى، وفق بيان لوزارة البترول، أمس.



وبحسب البيان، جاء ذلك بعد تقييم البئر وهى الثالثة التى يتم وضعها على الإنتاج فى غضون شهر بعد البئرين صفاير شرق، وشرق سوان اللتين تم وضعهما على الإنتاج فى شهر أكتوبر الماضى، بمعدل إنتاج يصل إلى 170 مليون قدم مكعب غاز يوميا.



وأوضحت وزارة البترول أن شركة البرلس للغاز القائمة بالعمليات فى المشروع نيابة عن هيئة البترول وشركة شل العالمية، انتهت من أعمال ربط البئر الجديدة على الإنتاج ليصل إجمالى إنتاج الآبار الثلاثة إلى نحو 240 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى.



وأضافت أنه من المخطط أن يشهد شهر مارس المقبل وضع الآبار الثلاث الأخيرة بمشروع المرحلة 9 ب على الإنتاج بمعدل 170 مليون قدم مكعب يوميا طبقا للجدول الزمنى للأعمال، بما يسهم فى رفع معدلات إنتاج مشروع المرحلة 9 ب من الغاز الطبيعى، والذى تبلغ استثماراته الكلية أكثر من 600 مليون دولار.



يذكر أن «رشيد والبرلس» شركة مملوكة للهيئة العامة للبترول المصرية بنسبة 50% و«شل» العالمية بنسبة 25% و«بتروناس» بنسبة الماليزية 25%.



وبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعى خلال العام المالى 2017/2018، نحو 2.51 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، بمتوسط يومى نحو 6.878 مليار قدم مكعب، لا تشمل 25 مليون قدم مكعبة من الغاز من الشركات غير المتصلة بالشبكة القومية للغاز، وفقا لتقرير الشركة القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس».



ووفقا لبيان وزارة البترول، فإن إجمالى الغاز المبيع خلال العام المالى الماضى، بلغ نحو 2.33 تريليون قدم مكعب بمتوسط يومى 6.391 مليار قدم؛ حيث تمت إضافة نحو 56 بئر غاز طبيعى للإنتاج المحلى، بمتوسط إنتاج إضافى 2.280 مليون قدم مكعب يوميا، و20.74 ألف برميل من المتكثفات.



وأوضحت الوزارة، أن منطقة البحر المتوسط فى مقدمة المناطق إنتاجا للغاز؛ حيث تمثل نحو 58% من إجمالى الإنتاج المحلى، بينما إنتاج منطقة الصحراء الغربية 20% يليها الدلتا بنسبة 20%، فى حين ساهمت منطقة خليج السويس، وسيناء، والصحراء الشرقية بنحو 3٪ فى إجمالى إنتاج الغاز المصرى.