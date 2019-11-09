الحبس عشر سنوات لرجل حاول سرقة لاعبي أرسنال أوزيل وكولاسيناك

ذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن المسلح الذي حاول سرقة لاعبي فريق أرسنال الإنجليزي ، الألماني مسعود أوزيل والبوسني سياد كولاسيناك ، حكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات.

واعترف أشلي سميث صاحب الـ 30 عامًا بمحاولته سرقة ساعات ثمينة تقدر بمبلغ 200 ألف جنيه إسترليني ( 256 ألف دولار أمريكي) من اللاعبين في شمال لندن في يوليو الماضي.

وكان سميث وشريكه جوردان نورثوفر حاولا الاقتراب من اللاعبين عن طريق دراجة بخارية، حاملين الأسلحة البيضاء، لكن تم إيقافهما ومطاردتهما من جانب كولاسيناك.

وذكرت "بي بي سي" أن نورثوفر صاحب الـ 26 عامًا اعترف بمشاركته في محاولة سرقة اللاعبين، وستتم محاكمته في وقت لاحق، واستبعد أوزيل وكولاسيناك من قائمة أرسنال في افتتاح الدوري الإنجليزي أمام نيوكاسل يونايتد في أغسطس الماضي، لدواع أمنية بعد الحادثة.