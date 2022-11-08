البر الرئيسي الصيني يسجل 843 إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الثلاثاء، أن البر الرئيسي الصيني سجل خلال اليوم السابق 843 إصابة جديدة مؤكدة محلية ظهرت عليها أعراض مرض كوفيد-19.

وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل إجمالي 6632 إصابة محلية جديدة بكوفيد-19، بدون أعراض، بحسب ما أوردته اليوم الثلاثاء وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وغادر ما إجمالية 263 مريضا بكوفيد-19 المستشفيات بعد تعافيهم من المرض في البر الرئيسي الصيني أمس الاثنين، مما يزيد إجمالي الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم من المرض إلى 252 ألفا و543 شخصا.

ولم تسجل حالات وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني، أمس الاثنين، بينما تسبب المرض في وفاة ما إجماليه 5226 شخصا.