مفوض أممي: إسرائيل وحماس ارتكبتا جرائم حرب

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ارتكبتا جرائم حرب في الصراع الذي اندلع قبل ما يزيد قليلا عن شهر.

وقال فولكر تورك عند معبر رفح في مصر على الحدود مع غزة "إن الفظائع التي ارتكبتها الجماعات الفلسطينية المسلحة في السابع من أكتوبر الماضي كانت بشعة، وكانت جرائم حرب، وكذلك استمرار احتجاز الرهائن"، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف أن "العقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين يعد أيضا جريمة حرب، وكذلك الإخلاء القسري غير القانوني للمدنيين".