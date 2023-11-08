فريق أممي في العريش غدا لدعم إيصال المساعدات إلى غزة

كشفت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إيلينا بانوفا، اليوم، أن فريقا فنيا إنسانيا من الأمم المتحدة، سيتوجه غدا إلى العريش ليقدم الدعم الفني والاستشاري للهلال الأحمر المصري لضمان إيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى قطاع غزة.

وقالت بانوفا، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن الفريق يضم عناصر من العاملين في مجال الإغاثة من مكتب الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية (أوتشا)، وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية ووكالة الأونروا لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وأضافت أن ذلك يأتي في ضوء الحاجة لإيصال مساعدات أكبر إلى قطاع غزة، مع الحاجة لتنسيق الأولويات لتصل المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجا.