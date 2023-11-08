الهلال الأحمر الفلسطيني يتسلم 81 شاحنة مساعدات إنسانية من معبر رفح

عبرت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية من معبر رفح.

وصرح الدكتور رائد عبد الناصر، أمين عام الهلال الأحمر بشمال سيناء لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن الشاحنات تحتوي على مواد غذائية ومستلزمات طبية ومياه ومساعدات إغاثية إلى قطاع غزة، موضحا أنه تم تسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) من الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء.

وأضاف أن عدد الشاحنات التى دخلت إلى غزة من معبر رفح منذ السماح بدخول المساعدات الإنسانية قبل أسبوعين تقريبا وصل إلى 650 شاحنة حتى اليوم الأربعاء.

وأشار إلى وصول 9 طائرات مساعدات إنسانية إلى مطار العريش الدولي مساء أمس الثلاثاء منها 6 طائرات مساعدات طبية من الإمارات و3 طائرات من الكويت وباكستان وليبيا.

وبذلك وصل عدد طائرات المساعدات التي وصلت إلى مطار العريش 99 طائرة مساعدات إنسانية من 31 دوله عربية وأجنبية.