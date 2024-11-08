الجزائر تنفي تقارير عن فرض قيود تجارية مع فرنسا

نفت الجزائر تصريحات السفير الفرنسي السابق لديها، كزافييه دريانكور، بشأن فرض قيود على التجارة مع باريس.

وأكد بيان حكومي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، أن الادعاءات التي أطلقها دريانكور حول فرض تدابير تقييدية على الواردات والصادرات بين البلدين "عارية عن الصحة".

وأوضح البيان أن هذه المعلومات "لا أساس لها على الإطلاق" من الصحة، مع التشديد على رفضها الكامل.

جاء ذلك في أعقاب منشور للسفير الفرنسي السابق عبر منصة "إكس"، زعم فيه أن الجزائر قررت منع جميع الواردات من فرنسا والصادرات إليها.

على الرغم من هذه الادعاءات، سجلت التجارة الثنائية بين الجزائر وفرنسا ارتفاعا بنسبة 5.3% في عام 2023، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري 11.8 مليار يورو، مقارنة بـ 11.2 مليار يورو في عام 2022.